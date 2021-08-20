Российский теннисист Рублёв вышел в полуфинал турнира «Мастерс» в Цинциннати

Россиянин Андрей Рублёв стал победителем четвертьфинального матча турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати.

За право выйти в полуфинал россиянин бился против француза Бенуа Пэра, которого обыграл со счётом 6:2, 3:6, 6:3.

В 1/2 финала 23-летний Рублёв может сыграть со своим соотечественником Даниилом Медведевым, который в четвертьфинале встречается с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

Ранее Андрей Рублёв в паре с Анастасией Павлюченковой выиграл золотые медали Олимпийских игр в Токио в миксте.

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Фото: instagram.com/andreyrublev
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