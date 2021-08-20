Российский теннисист Рублёв вышел в полуфинал турнира «Мастерс» в Цинциннати
Россиянин Андрей Рублёв стал победителем четвертьфинального матча турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати.
За право выйти в полуфинал россиянин бился против француза Бенуа Пэра, которого обыграл со счётом 6:2, 3:6, 6:3.
В 1/2 финала 23-летний Рублёв может сыграть со своим соотечественником Даниилом Медведевым, который в четвертьфинале встречается с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.
Ранее Андрей Рублёв в паре с Анастасией Павлюченковой выиграл золотые медали Олимпийских игр в Токио в миксте.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- В испанском МИД заявили, что не отказывали российским кораблям во входе в порт
- Российский теннисист Рублёв вышел в полуфинал турнира «Мастерс» в Цинциннати
- Путин предоставил Центризбиркому РФ дополнительное здание в Москве
- Министр образования заявил, что невакцинированных студентов пустят в общежития
- Решение об обязательной вакцинации преподавателей принимают власти региона
- Капремонт домов в Подмосковье выполнят, несмотря на ралли цен на материалы
- «Бояться нечего». В Минобороны РФ оценили ситуацию в Афганистане
- Минтруд РФ уточнил правила получения отцами материнского капитала
- Джонсон обозначил условия, при которых Британия будет сотрудничать с талибами
- В пику Маску: Человекоподобного робота создают в Подмосковье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru