Российский теннисист Рублёв вышел в полуфинал турнира «Мастерс» в Цинциннати

Россиянин Андрей Рублёв стал победителем четвертьфинального матча турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати.

За право выйти в полуфинал россиянин бился против француза Бенуа Пэра, которого обыграл со счётом 6:2, 3:6, 6:3.

В 1/2 финала 23-летний Рублёв может сыграть со своим соотечественником Даниилом Медведевым, который в четвертьфинале встречается с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

Ранее Андрей Рублёв в паре с Анастасией Павлюченковой выиграл золотые медали Олимпийских игр в Токио в миксте.