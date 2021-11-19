Теннисист Рублёв упустил возможность выйти в полуфинал АТР

Пятая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв проиграл норвежцу Касперу Рууду в матче группового этапа турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

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Игра проходила в Турине. Результат встречи длительностью почти в два с половиной часа составил 7:5 в пользу норвежца. До встречи с Рублёвым Рууд занимал в рейтинге АТР восьмое место.

Это поражение не позволило Андрею Рублёву выйти в полуфинал АТР, куда вместо него попал Рууд.

В первом матче группы Рублёв обыграл грека Стефаноса Циципаса, затем уступил Джоковичу.

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ФОТО: pixabay.com
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