Теннисист Рублев рассказал, что смог избежать ампутации
Российский теннисист Андрей Рублёв в интервью порталу BetBoom Tennis признался, что после турнира US Open 2024 года ему удалось избежать ампутации.
По его словам, всё произошло перед турниром в Китае. За пару дней до вылета он узнал, что ему необходимо сделать операцию, отказ от которой мог привести к ампутации.
«Повезло, что в первые три-четыре часа это всё выяснилось, потому что после пяти-шести уже идёт ампутация. В итоге всё успели сделать», - отметил спортсмен.
Рублёв также добавил, что, по прогнозам специалистов, восстановление могло занять длительный период, однако всё прошло хорошо и ему «удалось быстро вернуться».
Ранее в России стартовал показ сериала «Киборг» с участием олимпийского чемпиона Романа Костомарова, которому из-за болезни ампутировали кисти рук и стопы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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