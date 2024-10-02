Теннисист Рублев рассказал, что смог избежать ампутации

По его словам, всё произошло перед турниром в Китае. За пару дней до вылета он узнал, что ему необходимо сделать операцию, отказ от которой мог привести к ампутации.

«Повезло, что в первые три-четыре часа это всё выяснилось, потому что после пяти-шести уже идёт ампутация. В итоге всё успели сделать», - отметил спортсмен.

Рублёв также добавил, что, по прогнозам специалистов, восстановление могло занять длительный период, однако всё прошло хорошо и ему «удалось быстро вернуться».

Ранее в России стартовал показ сериала «Киборг» с участием олимпийского чемпиона Романа Костомарова, которому из-за болезни ампутировали кисти рук и стопы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».