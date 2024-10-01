Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале турнира ATP-500 в Пекине

Соперником россиянина в полуфинале был испанец Карлос Алькарас. Матч, продлившийся час и 25 минут, завершился победой представителя Испания со счётом 2:0 (7:5, 6:3).

В финале Алькарас сыграет с победителем игры между итальянцем Янником Синнером и представителем Китая Бу Юньчаокэтэ.

Ранее россиянка Дарья Кудашова стала победительницей международных соревнований по теннису W50 Fuzhou (Фучжоу, Китай), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».