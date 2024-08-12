Теннисист Рублев прошел в финал «Мастерса» в Монреале

Россиянин Андрей Рублев вышел в финал теннисного турнира серии «Мастерс» в Канаде.

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В полуфинальном матче российский спортсмен встретился с итальянцем Маттео Арнальди. Рублев обыграл соперника за 1 час 18 минут со счетом 6:4, 6:2.

На финальном этапе россиянин выйдет на корт в Монреале против представителя Австралии Алексея Попырина.

Андрею Рублеву 26 лет, теннисист 20 раз побеждал на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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