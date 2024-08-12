Теннисист Рублев прошел в финал «Мастерса» в Монреале
12 августа 202410:24
Россиянин Андрей Рублев вышел в финал теннисного турнира серии «Мастерс» в Канаде.
В полуфинальном матче российский спортсмен встретился с итальянцем Маттео Арнальди. Рублев обыграл соперника за 1 час 18 минут со счетом 6:4, 6:2.
На финальном этапе россиянин выйдет на корт в Монреале против представителя Австралии Алексея Попырина.
Андрею Рублеву 26 лет, теннисист 20 раз побеждал на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru