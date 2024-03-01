Теннисист Рублев обматерил судью на турнире в Дубае и был дисквалифицирован
Главный судья дисквалифицировал российского теннисиста Андрея Рублёва. Инцидент произошёл на проходящем в Дубае (ОАЭ) турнире категории ATP-500
Причиной дисквалификации стала нецензурная брань. В полуфинальном матче Рублёв обматерил линейного судью после третьего сета, за что был исключён из числа участников.
Победителем матча был признан казахстанский спортсмен Александр Бублик, который к моменту инцидента вёл со счётом 2:1. (6:7, 7:6, 6:5).
Ранее Рублёв во время матча на турнире категории ATP 500 в Пекине нецензурно прокричал, что больше не хочет играть в теннис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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