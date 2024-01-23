СМИ: Рублев нагрубил болельщику во время матча с Синнером
Российский теннисист Андрей Рублев во время четвертьфинала Australian Open против итальянца Янника Синнера нагрубил зрителю, сообщило издание Lenta.ru.
В последнем гейме болельщик пытался поддержать Рублева и прокричал, что тот обязательно победит. В ответ теннисист в грубой форме попросил оставить его в покое и добавил несколько нецензурных слов, пишет издание.
Рублев сыграл с Синнером 23 июня. Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу представителя Италии.
Ранее россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open. В среду он сыграет с поляком Хубертом Хуркачем, передает «Радиоточка НСН».
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