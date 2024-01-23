СМИ: Рублев нагрубил болельщику во время матча с Синнером

В последнем гейме болельщик пытался поддержать Рублева и прокричал, что тот обязательно победит. В ответ теннисист в грубой форме попросил оставить его в покое и добавил несколько нецензурных слов, пишет издание.

Рублев сыграл с Синнером 23 июня. Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу представителя Италии.

Ранее россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open. В среду он сыграет с поляком Хубертом Хуркачем, передает «Радиоточка НСН».

