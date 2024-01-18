Теннисист Ольховский назвал ключевое преимущество Хачанова и Рублева

«У Карена первые два матча тяжелые были. Но класс и Хачанова, и Рублева позволяет даже в тяжелой борьбе в решающий момент показывать небольшое преимущество над соперниками», — пояснил собеседник издания.

В рамках Australian Open Хачанов обыграл немца Даниэля Альтмайера и американца Александра Ковачевича. В третьем круге российский теннисист встретится с 75-й ракеткой мира Томашем Махачем из Чехии. Рублев одолел бразильца Тиаго Сейбот Уайлда и американца Кристофера Юбенкса. В дальнейшем в ходе третьего круга он сразится с 29-й ракеткой мира Себастьяном Кордой из США.

Ранее в третий круг чемпионата также вышла россиянка Анастасия Захарова, напоминает «Радиоточка НСН».



