Первая ракетка России Касаткина вылетела с Australian Open
18 января 202411:04
Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила американке Слоан Стивенс во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне.
Первая ракетка России проиграла сопернице в двух сетах, матч завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу Стивенс.
В третьем круге американская спортсменка сыграет с россиянкой Анной Калинской.
Ранее стало известно, что российские теннисистки Мирра Андреева, Мария Тимофеева и Элина Аванесян вышли в третий раунд Australian Open, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru