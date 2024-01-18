Первая ракетка России Касаткина вылетела с Australian Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила американке Слоан Стивенс во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне.

Шестнадцатилетняя Андреева вышла в третий круг Australian Open

Первая ракетка России проиграла сопернице в двух сетах, матч завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу Стивенс.

В третьем круге американская спортсменка сыграет с россиянкой Анной Калинской.

Ранее стало известно, что российские теннисистки Мирра Андреева, Мария Тимофеева и Элина Аванесян вышли в третий раунд Australian Open, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортсменыАвстралияТеннис

Горячие новости

Все новости

партнеры