Теннисист Новак Джокович дисквалифицирован за агрессивное поведение

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович был дисквалифицирован на Открытом чемпионате США (US Open). Об этом сообщает ТАСС.

Данное решение было принято организаторами соревнований в воскресенье 6 сентября, сообщили в понедельник 8 сентября в пресс-службе. Причиной жестких мер в отношении спортсмена стало его агрессивное поведение. Во время матча Джокович выбросил мяч за пределы корта, попав в судью. Женщина несколько минут не могла подняться, однако спортсмен не извинился перед ней.

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Агентство отмечает, что это уже не первый случай неспортивного поведения сербского теннисиста, поэтому он получил столь строгие санкции. Джокович потеряет все рейтинговые очки, полученные в течение турнира US Open, а также все призовые деньги.

В своих соцсетях теннисист принес извинения арбитрам и своим фанатам, отметив, что вынужденный отпуск может помочь ему стать лучше как спортсмену и как человеку.



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