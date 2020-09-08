Теннисист Новак Джокович дисквалифицирован за агрессивное поведение

Агентство отмечает, что это уже не первый случай неспортивного поведения сербского теннисиста, поэтому он получил столь строгие санкции. Джокович потеряет все рейтинговые очки, полученные в течение турнира US Open, а также все призовые деньги.

В своих соцсетях теннисист принес извинения арбитрам и своим фанатам, отметив, что вынужденный отпуск может помочь ему стать лучше как спортсмену и как человеку.







