Теннисист Надаль объявил о завершении карьеры
Теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом он сообщил в соцсети Х.
Спортсмен заявил о своем решении в видеообращении. Также 38-летний теннисист поблагодарил поклонников на 12 языках.
Последним турниром Надаля станет Кубок Дэвиса, «Финал восьми» турнира состоится в Малаге 19-24 ноября.
Рафаэль Надаль начал профессиональную карьеру в 15 лет. Всего теннисист, который в течение 209 недель был первой ракеткой мира, одержал 22 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, а также стал олимпийским чемпионом в одиночном (в 2008 году) и парном (в 2016-м) разрядах.
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