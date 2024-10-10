Теннисист Надаль объявил о завершении карьеры

Спортсмен заявил о своем решении в видеообращении. Также 38-летний теннисист поблагодарил поклонников на 12 языках.

Последним турниром Надаля станет Кубок Дэвиса, «Финал восьми» турнира состоится в Малаге 19-24 ноября.

Рафаэль Надаль начал профессиональную карьеру в 15 лет. Всего теннисист, который в течение 209 недель был первой ракеткой мира, одержал 22 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, а также стал олимпийским чемпионом в одиночном (в 2008 году) и парном (в 2016-м) разрядах.

