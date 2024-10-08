Чемпион мира и Европы по футболу Иньеста объявил о завершении карьеры

По словам 40-летнего спортсмена, он никогда не думал, что этот день наступит, но он счастлив, что сумел осуществить свою мечту.

«Все эти слезы - это не слезы печали. Это слезы того мальчика из Фуэнтеальбильи, у которого была мечта стать футболистом», - отметил Иньеста.

Он также добавил, что его спортивная карьера была похожа на сказку.

Иньеста является воспитанником «Барселоны», в составе которой девять раз выиграл чемпионат Испании. Также на его счету четыре победы в Лиге чемпионов. В составе национальной сборной он дважды выиграл чемпионат Европы, а в 2010-м стал чемпионом мира, забив победный гол в финале против Нидерландов.

Ранее чемпион мира в составе сборной Франции по футболу Рафаэль Варан завершил карьеру игрока, сообщает RT.

