Теннисист Медведев вышел в полуфинал US Open
Российский спортсмен Даниил Медведев обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандшульпа в четвертьфинале турнира Большого шлема US Open.
Встреча, длившаяся 2 часа 22 минуты, закончилась со счетом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5 в пользу россиянина. В настоящий момент спортсмен занимает вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Его соперник находится на 117-й позиции.
В полуфинале Медведев проведет матч с победителем другого четвертьфинала. Это будет либо канадец Феликсом Оже-Альяссимом, либо испанец Карлос Алькарас Гарфия.
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