Экс-замминистра ЖКХ Белгородской области получила восемь лет по делу о взятке
Бывший заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Вероника Новикова приговорена к восьми годам колонии общего режима по делу о получение взятки в крупном размере. Она также оштрафована на 10,7 миллиона рублей. Вердикт огласил Свердловский районный суд областного центра.
По данным следствия, экс-чиновница в течении одного года и четырех месяцев через своего супруга получила от директора компании «ССМУ-3» взятку в виде денежных средств в объеме 3 миллионов рублей, автомобиля, а также незаконного оказания услуг имущественного характера и фиктивного трудоустройства мужа.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», за эти подношения Новикова обеспечила подписание 80 контрактов между Фондом реформирования ЖКХ и коммерческой структурой в качестве подрядчика по капитальному ремонту многоквартирных домов. Суд также запретил экс-чиновнице занимать должности в органах исполнительной власти в течении восьми лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru