Российские спасатели предположительно нашли человека под завалами в Мьянме

Отмечается, что специально обученная на поиск живых людей служебная собака подала вожатому знак.

«Вероятно, под завалами есть выживший. Для доступа к нему разбираются конструкции», - говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что операция может занять несколько часов.

Ранее агентство «Синьхуа» сообщило, что число жертв землетрясений в Мьянме превысило две тысячи человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

