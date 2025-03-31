Российские спасатели предположительно нашли человека под завалами в Мьянме

Кинологические расчёты МЧС России ищут под завалами выжившего результате землетрясения в Мандалае в Мьянме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что специально обученная на поиск живых людей служебная собака подала вожатому знак.

«Вероятно, под завалами есть выживший. Для доступа к нему разбираются конструкции», - говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что операция может занять несколько часов.

Ранее агентство «Синьхуа» сообщило, что число жертв землетрясений в Мьянме превысило две тысячи человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:МЧС РФЗемлетрясениеМьянма

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