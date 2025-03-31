Генпрокуратура попросила приостановить действие запрета движения «Талибан» в РФ
Генпрокуратура направила в Верховный суд РФ иск с просьбой приостановить запрет деятельности в России движения «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено). Об этом сообщае РИА Новости.
Отмечается, что административное исковое заявление генерального прокурора РФ принято в производство.
Уточнеятся, что заседание по иску назначено на 17 апреля.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия намерена развивать сотрудничество с Афганистаном, а без снятия с «Талибана» статуса террористов это невозможно, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru