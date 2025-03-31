В Италии назвали приговор Ле Пен объявлением войны

Вынесенный лидеру правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен приговор — не что иное, как объявление войны со стороны руководства Евросоюза. Об этом заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини в своем аккаунте в соцсети X.

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По мнению итальянского политика, подобное решение — яркая иллюстрация страха перед возможным решением избирателей.

Напомним, Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы за растрату государственных средств. Два года из назначенного срока будут считаться условными, еще два политик проведёт с электронным браслетом. Также Ле Пен приговорили к немедленному поражению в избирательных правах на пять лет.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приговор Ле Пен «попранием демократии». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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