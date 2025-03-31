Концерт Бориса Гребенщикова в Токио отменили из‑за состояния здоровья музыканта
Концерт рок-музыканта Бориса Гребенщикова (признан в России иноагентом), который должен был состояться 16 апреля в Токио, отменили. Информация об этом появилась в соцсетях музыканта.
Уточняется, что выступление было отменено из-за состояния здоровья рокера.
«С тяжестью в сердце мы вынуждены отменить концерт в Токио. По предписанию врачей Борису сейчас лучше избегать длинных перелетов. Очень надеемся, что еще в этом году мы все-таки сможем выступить в Японии», - говорится в сообщении.
При этом об отмене выступлений Гребенщикова в США, запланированных на тот же месяц, не сообщается.
Напомним, в 2024 году из-за состояния здоровья были отменены концерты музыканта в Ницце и Дубае.
С 2022 года Гребенщиков живет вне России. В июне 2023 года Минюст объявил рокера иноагентом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru