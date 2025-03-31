СМИ: Пять человек погибли в ДТП под Мариуполем

В ДТП в окрестностях Мариуполя (ДНР) погибли пять человек, сообщил Telegram-канал «Mash на Донбассе».

СК: В аварии в Крыму погибли шесть человек, еще 20 пострадали

Сообщается, что в аварии участвовал спецтранспорт (грузовой автомобиль оранжевого цвета, предположительно, дорожной службы) и микроавтобус.

Еще шесть человек были доставлены в больницу. По предварительным данным, все они были пассажирами микроавтобуса.

Ранее шесть человек погибли, двадцать пострадали в результате ДТП с автобусом в Крыму. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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