СМИ: Пять человек погибли в ДТП под Мариуполем

Сообщается, что в аварии участвовал спецтранспорт (грузовой автомобиль оранжевого цвета, предположительно, дорожной службы) и микроавтобус.

Еще шесть человек были доставлены в больницу. По предварительным данным, все они были пассажирами микроавтобуса.

Ранее шесть человек погибли, двадцать пострадали в результате ДТП с автобусом в Крыму. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

