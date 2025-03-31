На блогера Апачева составили протокол о хулиганстве из-за граффити в Судже
На блогера Акима Апачева (псевдоним - Аким Гасанов) составили протокол о хулиганстве из-за граффити с нецензурной бранью в городе Суджа Курской области, сообщили РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону.
В ведомстве уточнили, что по факту его действий была проведена проверка, в том числе лингвистическая экспертиза. На мужчину составлен протокол об административном правонарушении, дело передано в суд для рассмотрения и принятия решения.
Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн запустил в своем Telegram-канале опрос, где интересовался, стоит ли принимать извинения Апачева за его нецензурное граффити. Так, почти 90% участников опроса не поверили в раскаяние блогера.
Скандал возник после того, как в репортаже о своей поездке в Суджу Апачев рассказал, что решил оставить там настенные рисунки с нецензурными фразами в адрес украинских военных. По его словам, на это его сподвигло большое количество граффити Вооруженных сил Украины в городе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru