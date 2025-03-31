На блогера Апачева составили протокол о хулиганстве из-за граффити в Судже

На блогера Акима Апачева (псевдоним - Аким Гасанов) составили протокол о хулиганстве из-за граффити с нецензурной бранью в городе Суджа Курской области, сообщили РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону.

В ведомстве уточнили, что по факту его действий была проведена проверка, в том числе лингвистическая экспертиза. На мужчину составлен протокол об административном правонарушении, дело передано в суд для рассмотрения и принятия решения.