Число жертв землетрясения в Бангкоке выросло до 20 человек

Число жертв землетрясения в Бангкоке выросло до 20 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Российские спасатели предположительно нашли человека под завалами в Мьянме

В ведомстве добавили, что пропавшими без вести числятся 74 человека. Все они были заняты на строительстве здания Управления генерального аудитора в районе Чатучак, которое обрушилось в результате подземных толчков.

Землетрясение произошло в Мьянме 28 марта. Подземные толчки также затронули и столицу Таиланда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В самой Мьянме погибли более двух тысяч человек, пишут «Известия».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:МьянмаЗемлетрясениеТаиландБангкок

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