Число жертв землетрясения в Бангкоке выросло до 20 человек

В ведомстве добавили, что пропавшими без вести числятся 74 человека. Все они были заняты на строительстве здания Управления генерального аудитора в районе Чатучак, которое обрушилось в результате подземных толчков.

Землетрясение произошло в Мьянме 28 марта. Подземные толчки также затронули и столицу Таиланда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В самой Мьянме погибли более двух тысяч человек, пишут «Известия».