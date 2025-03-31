Число жертв землетрясения в Бангкоке выросло до 20 человек
31 марта 202516:02
Число жертв землетрясения в Бангкоке выросло до 20 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
В ведомстве добавили, что пропавшими без вести числятся 74 человека. Все они были заняты на строительстве здания Управления генерального аудитора в районе Чатучак, которое обрушилось в результате подземных толчков.
Землетрясение произошло в Мьянме 28 марта. Подземные толчки также затронули и столицу Таиланда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В самой Мьянме погибли более двух тысяч человек, пишут «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru