«Газпром» впервые разместил облигации в юанях на бирже

Компания «Газпром капитал» закончила процедуру размещения выпуска годовых облигаций серии БО-001Р-11 объемом 1,5 миллиарда юаней. Данные появились на ленте раскрытия информации. Это первая эмиссия газового концерна в китайской валюте.

Сбор заявок на эмиссию прошел 26 марта без премаркетинга, то есть, без сбора предварительных заявок на покупку. Организатором и техническим андеррайтером размещения выступил Газпромбанк.

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Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ставка ежемесячных купонов до погашения определена на уровне 9% годовых. Номинал одной облигации равен ста тысячам юаней. Поручителем по бондам выступил сам «Газпром». Выпуск зарегистрирован Московской биржей 25 марта. Облигации в юанях включены в третий уровень списка ценных бумаг, которые допущены к торгам.

На данный момент в обращении находятся пять выпусков биржевых бондов «Газпрома» совокупным объёмом 70 миллиардов рублей, 31 выпуск биржевых облигаций «Газпром капитала» на 825 млрд рублей. Кроме того, на бирже торгуются шесть выпусков классических бондов на 544 с лишним млрд рублей и выпуски замещающих бондов в разных валютах.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
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