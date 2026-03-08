Медведев стал 8-м теннисистом, заработавшим $50 млн призовых
Российский теннисист Даниил Медведев прошёл во второй круг Indian Wells Masters в американском Индиан-Уэллсе, обыграв чилийца Алехандро Табило со счётом 6:4, 6:2. Об этом сообщает Sport24.
Победа позволила Медведеву выйти в 1/16 финала турнира. Благодаря набранным очкам и призовым на текущем соревновании россиянин преодолеет рубеж в 50 миллионов долларов за карьеру. На данный момент его призовые составляют 49,93 млн долларов.
Опережают Медведева в списке по призовым лишь семь теннисистов: Янник Синнер ($57,5 млн), Александр Зверев ($59,3 млн), Карлос Алькарас ($63,3 млн), Энди Маррей ($64,6 млн), Роджер Федерер ($130,5 млн), Рафаэль Надаль ($134,9 млн) и Новак Джокович ($192,6 млн).
Ранее российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Фамилия нового верховного лидера Ирана останется Хаменеи
- СМИ: Самолёт Azur Air из Тюмени в Нячанг подал сигнал тревоги у берегов Мьянмы
- Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Камчатки
- Медведев стал 8-м теннисистом, заработавшим $50 млн призовых
- «Краснодар» проиграл казанскому «Рубину» в матче РПЛ
- Минобороны: Силы ПВО за 4 часа сбили 170 дронов ВСУ
- Минтранс: Почти 8 тысяч человек вывезут из ОАЭ и Омана в Россию 8 марта
- Путин подписал закон об обязательной геномной регистрации военнослужащих
- Росавиация: В работу подмосковного аэропорта Жуковский введены ограничения
- Путин подписал закон о запрете выдачи иностранцев, служащих в ВС России