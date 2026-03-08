Медведев стал 8-м теннисистом, заработавшим $50 млн призовых

Победа позволила Медведеву выйти в 1/16 финала турнира. Благодаря набранным очкам и призовым на текущем соревновании россиянин преодолеет рубеж в 50 миллионов долларов за карьеру. На данный момент его призовые составляют 49,93 млн долларов.

Опережают Медведева в списке по призовым лишь семь теннисистов: Янник Синнер ($57,5 млн), Александр Зверев ($59,3 млн), Карлос Алькарас ($63,3 млн), Энди Маррей ($64,6 млн), Роджер Федерер ($130,5 млн), Рафаэль Надаль ($134,9 млн) и Новак Джокович ($192,6 млн).

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».