Теннисист Медведев вышел в четвертый круг турнира в Майами
25 марта 202408:50
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами, обыграв британца Кэмерона Норри.
В третьем раунде 28-летний россиянин одержал победу над соперником со счетом 7:5, 6:1. Медведев занимает четвертое место в рейтинге ATP, Норри — 31-ю строчку списка.
В следующем круге Даниил Медведев встретится с немцем Домиником Кепфером.
Ранее россиянка Екатерина Александрова вышла в четвертый раунд турнира категории WTA 1000 в Майами, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru