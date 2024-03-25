Теннисист Медведев вышел в четвертый круг турнира в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами, обыграв британца Кэмерона Норри.

Медведев уступил Алькарасу в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

В третьем раунде 28-летний россиянин одержал победу над соперником со счетом 7:5, 6:1. Медведев занимает четвертое место в рейтинге ATP, Норри — 31-ю строчку списка.

В следующем круге Даниил Медведев встретится с немцем Домиником Кепфером.

Ранее россиянка Екатерина Александрова вышла в четвертый раунд турнира категории WTA 1000 в Майами, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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