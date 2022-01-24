Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open

Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).

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В матче четвертого круга первенства российский теннисист одержал победу над соперником из США Максимом Кресси. Медведев обыграл противника в четырех сетах со счетом 6:2, 7:6, 6:7, 7:5.

В четвертьфинале россиянин проведет матч с теннисистом из Канады Феликсом Оже-Альяссимом, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвстралияТеннис
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