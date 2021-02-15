Российские теннисисты установили исторический рекорд на Australian Open

Российские теннисисты впервые в истории Открытого чемпионата Австралии втроём вышли в 1/4 финала турнира серии «Большого шлема». Этого добились Даниил Медведев, Андрей Рублев и Аслан Карацев.

Причём последний пробился в этот круг Australian Open со стадии квалификации. 27-летний россиянин впервые играет в основной сетке турнира серии Большого шлема. В матче четвертого круга он сумел одолеть канадца Феликса Оже-Альяссима, проигрывая по сетам 0:2. Итоговый результат пятисетового поединка - 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что довольно возрастной игрок Карацев показал фантастический теннис, совершил настоящий подвиг, отмечает Газета.ру. По словам Тарпищева, теннисист за полтора года проделал колоссальную работу под руководством белорусского тренера. В четвертьфинале Карацев сыграет с болгарином Григором Димитровым (18).

Медведев в четвёртом круге обыграл американца Маккензи Макдональда, соперник Рублёва норвежец Каспер Рууд отказался доигрывать матч по состоянию здоровья. За выход в полуфинал Рублев и Медведев сыграют между собой.

Рублев располагается на восьмой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, Медведев – четвёртый. Матч состоится 16 февраля.

