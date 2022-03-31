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Теннисист Медведев проиграл в четвертьфинале поляку Хуркаче на турнире в Майами

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Как отмечает «Интерфакс», победа Медведева над Хуркачем вернула бы ему статус первой ракетки мира.

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале турнира Masters в Майами поляку Хуберту Хуркаче.

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