Теннисист Медведев проиграл в четвертьфинале поляку Хуркаче на турнире в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале турнира Masters в Майами поляку Хуберту Хуркаче.

СМИ: Британцы потребовали от теннисиста Медведева «отказаться» от поддержки Путина

Счет составил 7:6 (9:7), 6:3 в пользу представителя Польши. Матч продлился 2 часа 3 минуты.

Как отмечает «Интерфакс», победа Медведева над Хуркачем вернула бы ему статус первой ракетки мира.




Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Большой ТеннисМедведев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры