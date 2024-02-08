Теннисист Медведев примет участие в Кубке Лейвера

Российский теннисист Даниил Медведев примет участие в Кубке Лейвера 2024 года в составе команды Европы. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Медведев уступил Синнеру в финале Australian Open

Спортсмен выступит вместе с представителем Германии Александром Зверевым и испанцем Карлосом Алькарасом. Еще трех участников объявят позднее. Капитаном команды Европы станет швед Бьорн Борг.

Кубок Лейвера пройдет в Берлине 20-22 сентября. Победителем турнира прошлого года стала команда мира.

Даниилу Медведеву 27 лет, спортсмен занимает третью строчку в мировом рейтинге теннисистов, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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