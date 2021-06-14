Теннисист Карацев вышел во второй круг турнира АТР в Лондоне
14 июня 202122:42
Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в Лондоне, обыграв чилийского спортсмена Алехандро Табило.
Отмечается, что счет матча составил 3:6, 6:4, 6:2 в пользу 27-летнего Карацева.
Во втором круге россиянин встретился с представителем Великобритании Кэмероном Норри.
Турнир в британской столице проходит в эти дни и завершится 20 июня. Призовой фонд турнира составляет 1,4 млн евро.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru