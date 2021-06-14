Теннисист Карацев вышел во второй круг турнира АТР в Лондоне

Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в Лондоне, обыграв чилийского спортсмена Алехандро Табило.

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Отмечается, что счет матча составил 3:6, 6:4, 6:2 в пользу 27-летнего Карацева.

Во втором круге россиянин встретился с представителем Великобритании Кэмероном Норри.

Турнир в британской столице проходит в эти дни и завершится 20 июня. Призовой фонд турнира составляет 1,4 млн евро.

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ФОТО: pixabay.com
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