Теннисист Джокович вышел в финал Roland Garros

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл встречу с испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинальном матче турнира Roland Garros. Об этом сообщает ТАСС.



Игра закончилась со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2 в пользу 34-летнего Джоковича. В финале ему предстоит встретиться с пятой ракеткой мира, 22-летним греком Стефаносом Циципасом. Игра пройдет 13 июня.

Надаль и Джокович провели 58-ю встречу, что стало рекордом среди теннисистов как самое частое противостояние. Это 30-я победа сербского спортсмена.

Отмечается,что это была 9-я встреча в ходе Roland Garros, и Джокович одержал свою вторую победу. В ходе турнира в 2020 году Надаль обошел Джоковича со счетом 6:0, 6:2, 7:5.