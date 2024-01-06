Теннисист Иванов дисквалифицирован на четыре года за отказ сдать допинг-тест
Российского теннисиста Владислава Иванова дисквалифицировали на четыре года из-за отказа пройти тест на допинг. Об этом сообщило Агентство по борьбе с негативными явлениями в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA).
В сентябре 2022 года спортсмен получил уведомление о необходимости сдать пробу мочи на турнире Международной федерации тенниса (ITF) в Марокко. Иванов отказался это сделать и покинул место проведения турнира. Позднее спортсмен все-таки сдал тест, однако за отказ от своевременной сдачи пробы ему предъявили обвинение в нарушении антидопинговых правил.
В ноябре 2023-го дело теннисиста рассмотрели в независимом суде. В результате 24-летнему Иванову на четыре года запретили играть, тренировать и посещать теннисные турниры. Кроме того, итоги турнира в Марокко были аннулированы, спортсмена лишили рейтинговых очков и призовых денег. Период отстранения Иванова будет длиться до 20 декабря 2027 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru