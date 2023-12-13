Тарпищев: решение о допуске российских теннисистов до Олимпиады-2024 примут в мае

Решение о допуске российских и белорусских теннисистов до Олимпиады-2024 в Париже будет принято незадолго до начала Игр, заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, сообщает РИА Новости.

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По его словам, российская федерация постоянно находится в контакте с ITF по этому вопросу.

«Окончательный ответ будет в мае после «Ролан Гаррос»», - сказал Тарпищев.

Он добавил, что остается только ждать, а гадать в этом случае бессмысленно.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов допустил ужесточение критериев допуска россиян на Олимпиаду, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
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