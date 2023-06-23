Теннисист Хачанов снялся с Уимблдона
Российский теннисист Карен Хачанов, 11 ракетка мира, объявил, что не примет участие в Уимблдоне нынешнего года. Как сообщили организаторы одного из четырёх турниров Большого шлема, россиянин сослался на стрессовый перелом.
Конкретные детали пока не называются, но речь идёт о травме, которая вызывается постоянной нагрузкой на определённую часть тела. Хачанов уже сетовал на проблемы с ногой по ходу матча 1/4 «Ролан Гаррос» с Новаком Джоковичем. Из-за физиологических проблем россиянин также снялся с травяного турнира в германском Галле.
Лучший результат Хачанова на Уимблдоне - выход в четвертьфинал в 2021 году. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», лучший результат Хачанова на Уимблдоне - выход в четвертьфинал в 2021 году.
В 2022 году организаторы турнира не допустили россиян в связи с событиями на Украине. В этом году теннисистам из РФ разрешили выступать, но у многих возникли проблемы с британскими визами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru