Теннисист Даниил Медведев заразился COVID-19
Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
По словам спортсмена, который находится находится в изоляции, из-за этого он был вынужден сняться с турнира серии «Мастерс», который в настоящее время проходит в Монте-Карло.
«Это большое разочарование не сыграть в Монте-Карло. Я сфокусирован на выздоровлении и намерен вернуться в тур как можно быстрее», - сказал Медведев.
Турнир серии «Мастерс» стартовал 11 апреля, сообщает RT. Кроме Медведева Россию в Монте-Карло представляют теннисисты Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев.
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