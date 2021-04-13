Теннисист Даниил Медведев заразился COVID-19

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

По словам спортсмена, который находится находится в изоляции, из-за этого он был вынужден сняться с турнира серии «Мастерс», который в настоящее время проходит в Монте-Карло.

«Это большое разочарование не сыграть в Монте-Карло. Я сфокусирован на выздоровлении и намерен вернуться в тур как можно быстрее», - сказал Медведев.

Турнир серии «Мастерс» стартовал 11 апреля, сообщает RT. Кроме Медведева Россию в Монте-Карло представляют теннисисты Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев.

