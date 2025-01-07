Теннисист Даниил Медведев во второй раз стал отцом

Пятая ракетка мира опубликовал фотографию, сделанную в роддоме в Ницце, на которой кроме него запечатлена его старшая дочь Алиса и новорождённый малыш.

«Счастливый 2025 год», — так спортсмен прокомментировал снимок. Имя и пол второго ребёнка он не раскрыл.

Ранее актриса Мария Голубкина заявила, что её родным отцом является народный артист РСФСР Андрей Миронов, которого все считли её отчимом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».