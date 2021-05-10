Теннисист Даниил Медведев занял второе место в рейтинге ATP
Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с третьего места на второе в международном рейтинге Association of Tennis Professionals (ATP). Обновленный список опубликовали на сайте организации 10 мая.
Медведев дошел до третьего раунда в серии «Мастерс» в Испании. Россиянин набрал 9 780 очков, что помогло ему сместить со второй строчки ATP Рафаэля Надаля, на счету которого 9 630 очков, пишут «Известия».
Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович. В его активе 11 463 очка. Россияне Андрей Рублев и Аслан Карацев сохранили седьмое и 27-е места соответственно, а Карен Хачанов опустился на 24-ю строчку.
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