Теннисист Даниил Медведев занял второе место в рейтинге ATP

Медведев дошел до третьего раунда в серии «Мастерс» в Испании. Россиянин набрал 9 780 очков, что помогло ему сместить со второй строчки ATP Рафаэля Надаля, на счету которого 9 630 очков, пишут «Известия».

Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович. В его активе 11 463 очка. Россияне Андрей Рублев и Аслан Карацев сохранили седьмое и 27-е места соответственно, а Карен Хачанов опустился на 24-ю строчку.

