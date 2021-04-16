Теннисист Рублев выиграл матч у третьей ракетки мира
Российский теннисист Андрей Рублев выиграл матч у испанского спортсмена Рафаэля Надаля в 1/4 финала турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло. Об этом сообщает РИА Новости.
Надаль является третьей ракеткой мира, Рублев в этом рейтинге занимает шестое место. Матч шел 2 часа 33 минуты, итоговый счет составил 6:2, 4:6, 6:2.
Отмечается, что призовой фонд турнира данной серии больше 2 млн евро. Оба спортсмена уже играли вместе, однако две предыдущих встречи Надаль одерживал победу. В полуфинале турнира россиянин выйдет на корт с норвежцем Каспером Руудом.
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