Теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP в Дохе
Российский теннисист, десятая ракетка мира Андрей Рублев одержал победу 21 февраля над канадским соперником Феликсом Оже-Альяссимом (23-я ракетка мира) в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дохе (Катар), сообщил портал Lenta.ru.
Встреча продолжалась 2 часа 46 минут, Рублев победил со счетом 7:5, 4:6, 7:6.
Соперник Рублева в финале определится по результатом матча между Иржи Легечкой (Чехия) и Джеком Дрейпером (Великобритания).
Ранее российская теннисистка Мирра Андреева вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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