Даниил Медведев снялся с турнира ATP-500 в Дохе
20 февраля 202518:31
Российский теннисист Даниил Медведев отказался от дальнейшего участия в турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар).
В четвертьфинальном матче россиянин встречался с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, которому проиграл в первом сете со счётом 6:3.
После этого Медведев отказался продолжать встречу. Судья Мохамед Лайани объявил, что такое решение россиянин принял из-за болезни.
В полуфинале Оже-Альяссим встретится с российским теннисистом Андреем Рублёвым, который ранее обыграл авторалийца Алекса де Минора, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru