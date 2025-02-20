Даниил Медведев снялся с турнира ATP-500 в Дохе

В четвертьфинальном матче россиянин встречался с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, которому проиграл в первом сете со счётом 6:3.

После этого Медведев отказался продолжать встречу. Судья Мохамед Лайани объявил, что такое решение россиянин принял из-за болезни.

В полуфинале Оже-Альяссим встретится с российским теннисистом Андреем Рублёвым, который ранее обыграл авторалийца Алекса де Минора, сообщает RT.

