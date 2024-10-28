Тен Хага уволили с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Руководство футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» уволило Эрика тен Хага с поста главного тренера команды. Об этом сообщает пресс‑служба английской команды.

«Оренбург» назначил работавшего в «Спартаке» Слишковича главным тренером

В сообщении говорится, что клуб благодарен специалисту за работу. Также тен Хагу пожелали «всего наилучшего в будущем».

По информации СМИ, пост главного тренера «Юнайтед» временно займёт Рууд ван Нистелрой.

Ранее экс-наставник «Челси» и «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель был назначен главным тренером сборной Англии, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УвольнениеФутболМанчестер ЮнайтедТренер

Горячие новости

Все новости

партнеры