Тен Хага уволили с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед»
28 октября 202415:02
Руководство футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» уволило Эрика тен Хага с поста главного тренера команды. Об этом сообщает пресс‑служба английской команды.
В сообщении говорится, что клуб благодарен специалисту за работу. Также тен Хагу пожелали «всего наилучшего в будущем».
По информации СМИ, пост главного тренера «Юнайтед» временно займёт Рууд ван Нистелрой.
Ранее экс-наставник «Челси» и «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель был назначен главным тренером сборной Англии, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru