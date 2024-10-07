«Оренбург» назначил работавшего в «Спартаке» Слишковича главным тренером
Бывший тренер московского «Спартак» Владимир Слишкович назначен главным наставником «Оренбурга». Информация об этом появилась в официальных сетевых каналах южноуральского клуба.
Владимир Слишкович — боснийский футболист и тренер, воспитанник клуба «Зриньски». В «Спартак» он пришёл в июне 2022 года, когда стал ассистентом Гильермо Абаскаля. После увольнения последнего боснийский специалист исполнял обязанности главного тренера и не допустил ни одного поражения с командой.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», «Оренбург» 3 октября объявил о расторжении контракта с главным тренером Давидом Деограсией. Клуб с южного Урала сейчас занимает 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 11 очков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru