«Оренбург» назначил работавшего в «Спартаке» Слишковича главным тренером

Бывший тренер московского «Спартак» Владимир Слишкович назначен главным наставником «Оренбурга». Информация об этом появилась в официальных сетевых каналах южноуральского клуба.

Владимир Слишкович — боснийский футболист и тренер, воспитанник клуба «Зриньски». В «Спартак» он пришёл в июне 2022 года, когда стал ассистентом Гильермо Абаскаля. После увольнения последнего боснийский специалист исполнял обязанности главного тренера и не допустил ни одного поражения с командой.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», «Оренбург» 3 октября объявил о расторжении контракта с главным тренером Давидом Деограсией. Клуб с южного Урала сейчас занимает 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 11 очков.

