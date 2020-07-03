Тело Абдулманапа Нурмагомедова доставили в Дагестан для похорон
3 июля 202022:41
Самолет с телом заслуженного тренера РФ Абдулманапа Нурмагомедова приземлился в Дагестане, где состоятся похороны умершего. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, самолет встречали родственники умершего, а также представители правительства республики.
Похороны состоятся в селе Кироваул.
Абдулманапу Нурмагомедову было 57 лет. В последнее время он находился в московской больнице в тяжёлом состоянии на фоне диагностированного у него коронавируса.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru