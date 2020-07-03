Тело Абдулманапа Нурмагомедова доставили в Дагестан для похорон

Самолет с телом заслуженного тренера РФ Абдулманапа Нурмагомедова приземлился в Дагестане, где состоятся похороны умершего. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным агентства, самолет встречали родственники умершего, а также представители правительства республики.

Похороны состоятся в селе Кироваул.

Абдулманапу Нурмагомедову было 57 лет. В последнее время он находился в московской больнице в тяжёлом состоянии на фоне диагностированного у него коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:СмертьНурмагомедов
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