Тело Абдулманапа Нурмагомедова доставили в Дагестан для похорон

По данным агентства, самолет встречали родственники умершего, а также представители правительства республики.

Похороны состоятся в селе Кироваул.

Абдулманапу Нурмагомедову было 57 лет. В последнее время он находился в московской больнице в тяжёлом состоянии на фоне диагностированного у него коронавируса.

