Путин выразил соболезнования Нурмагомедову в связи с кончиной отца
Президент России Владимир Путин позвонил российского бойцу смешанного стиля (ММА) Хабибу Нурмагомедову, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью отца и тренера спортсмена. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Абдулманапу Нурмагомедову было 57 лет. В последнее время он находился в больнице в тяжёлом состоянии на фоне диагностированного у него коронавируса, передаёт RT.
Нурмагомедова-старшего госпитализировали ещё 15 апреля в Махачкале. Позже у него выявили пневмонию. 13 мая стало известно, что он находится на лечении в Москве.
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