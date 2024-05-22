Политолог Третьяков покинул программу Соловьева после конфликта с ним
Декан Высшей школы телевидения МГУ, политолог Виталий Третьяков ушёл из телестудии из-за конфликта с телеведущим Владимиром Соловьёвым. Запись эфира доступна на платформе «Смотрим».
Инцидент произошёл в ходе программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым». Телеведущий заявил, что после эфиров Третьяков всегда раздает оценки другим выступавшим экспертам. В ответ политолог призвал Соловьёва «не лгать» и указал, что «высказывает мнение» по поводу того, что было сказано гостями в студии, но никогда не оценивает их самих.
«Вы можете работать, вы можете говорить, вы можете быть, просто забудьте, пожалуйста, о моем существовании. Обвинять меня во лжи, извините, непозволительно никому. Дальше это будет суд», — заключил Соловьёв, добавив, что с Третьяковым ему придётся расстаться.
Ранее в Армении заблокировали трансляцию авторских передач российского телеведущего Владимира Соловьёва «Вечер с Владимиром Соловьёвым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» из-за зафиксированных «постоянных нарушений», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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