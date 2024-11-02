Татьяна Тарасова назвала Петросян лидером мирового фигурного катания

Аделия Петросян сейчас - лидер мирового фигурного катания, заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, сообщает Metaratings.ru.

Тренер Тарасова опровергла слухи об ухудшении самочувствия

По её словам, все участницы второго этапа Гран-при России «Идель», который проходит в Казани, выступили прилично, а ученица Этери Тутберидзе каталась особенно.

Петросян выиграла Короткую программу с результатом 85,67 балла, более чем на 11 балов опередив участницу, занявшую второе место.

Ранее Тарасова возмутилась из-за отклонения апелляции Валиевой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
ТЕГИ:Татьяна ТарасоваСпортФигурное КатаниеТренер

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