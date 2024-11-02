Татьяна Тарасова назвала Петросян лидером мирового фигурного катания

По её словам, все участницы второго этапа Гран-при России «Идель», который проходит в Казани, выступили прилично, а ученица Этери Тутберидзе каталась особенно.

Петросян выиграла Короткую программу с результатом 85,67 балла, более чем на 11 балов опередив участницу, занявшую второе место.

Ранее Тарасова возмутилась из-за отклонения апелляции Валиевой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

