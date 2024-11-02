Татьяна Тарасова назвала Петросян лидером мирового фигурного катания
2 ноября 202417:38
Аделия Петросян сейчас - лидер мирового фигурного катания, заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, сообщает Metaratings.ru.
По её словам, все участницы второго этапа Гран-при России «Идель», который проходит в Казани, выступили прилично, а ученица Этери Тутберидзе каталась особенно.
Петросян выиграла Короткую программу с результатом 85,67 балла, более чем на 11 балов опередив участницу, занявшую второе место.
Ранее Тарасова возмутилась из-за отклонения апелляции Валиевой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Неизвестные обстреляли автобус и трамвай в Калининграде
- ОАЭ начали поставлять сливочное масло в Россию
- Российский топ-менеджмент выкупил активы Jaguar Land Rover
- Молодой человек попал в ДТП в Москве на только что купленном автомобиле
- Вице-премьер Григоренко призвал оптимизировать персонал контрольных органов в РФ
- С подконтрольной ВСУ территории вывезли американца, помогавшего ВС РФ
- Канье Уэст снял за $1 млрд документальный фильм о своей жизни
- Григоренко: Регуляторная гильотина позволила бизнесу сэкономить 200 млрд рублей
- Спрос на китайский коммерческий транспорт вырос на 142% за год
- В Великобритании избрали нового лидера консерваторов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru