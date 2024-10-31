Тренер Тарасова опровергла слухи об ухудшении самочувствия

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опровергла информацию об ухудшении здоровья. Об этом она заявила в беседе с 360.ru.

Ранее СМИ сообщили, что самочувствие Тарасовой якобы ухудшилось в связи с прогрессирующей хронической язвой желудка.

Тренер опровергла эти сведения. По словам Тарасовой, сейчас она участвует в съемках проекта «Ледниковый период».

Кроме того, в беседе с РИА Новости заслуженный тренер подчеркнула, что чувствует себя «нормально».

