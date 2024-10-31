Тренер Тарасова опровергла слухи об ухудшении самочувствия
31 октября 202412:59
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опровергла информацию об ухудшении здоровья. Об этом она заявила в беседе с 360.ru.
Ранее СМИ сообщили, что самочувствие Тарасовой якобы ухудшилось в связи с прогрессирующей хронической язвой желудка.
Тренер опровергла эти сведения. По словам Тарасовой, сейчас она участвует в съемках проекта «Ледниковый период».
Кроме того, в беседе с РИА Новости заслуженный тренер подчеркнула, что чувствует себя «нормально».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru