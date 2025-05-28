Ташуев покинул пост главного тренера «Ахмата» после поражения от «Урала»

Главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Сергей Ташуев ушел в отставку после домашнего поражения от екатеринбургского «Урала» со счетом 1:2 в первом переходном матче за право остаться в Российской Премьер-лиге. Об этом сообщила пресс-служба клуба из Грозного.

По данным клуба, подготовку команды ко второй встрече в рамках стыков возглавит тренерский штаб под руководством Федора Щербаченко.

ФК «Ахмат» вернул Ташуева на пост главного тренера

Ташуев возглавил «Ахмат» в сентябре 2024 года.

По итогам завершившегося сезона команда заняла 14-е место в турнирной таблице РПЛ и была вынуждена бороться за сохранение места в высшем дивизионе через стыковые игры, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
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