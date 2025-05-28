Ташуев покинул пост главного тренера «Ахмата» после поражения от «Урала»

Главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Сергей Ташуев ушел в отставку после домашнего поражения от екатеринбургского «Урала» со счетом 1:2 в первом переходном матче за право остаться в Российской Премьер-лиге. Об этом сообщила пресс-служба клуба из Грозного.

По данным клуба, подготовку команды ко второй встрече в рамках стыков возглавит тренерский штаб под руководством Федора Щербаченко.