Тарпищев: Теннисисты Рублёв, Хачанов и Самсонова не поедут на Олимпийские игры
15 июня 202416:14
Российские теннисисты Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова не примут участие в Олимпиаде в Париже в конце июля, передает ТАСС со ссылкой на президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.
По его словам, Рублеву требуется восстановление, так как «организм не железный».
Ранее стало известно о том, что Международная федерация тенниса (ITF) допустила теннисистов из России к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru