Тарпищев: Теннисисты Рублёв, Хачанов и Самсонова не поедут на Олимпийские игры

Российские теннисисты Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова не примут участие в Олимпиаде в Париже в конце июля, передает ТАСС со ссылкой на президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.

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По его словам, Рублеву требуется восстановление, так как «организм не железный».

Ранее стало известно о том, что Международная федерация тенниса (ITF) допустила теннисистов из России к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
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