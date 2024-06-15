Тарпищев: Теннисисты Рублёв, Хачанов и Самсонова не поедут на Олимпийские игры

По его словам, Рублеву требуется восстановление, так как «организм не железный».

Ранее стало известно о том, что Международная федерация тенниса (ITF) допустила теннисистов из России к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

