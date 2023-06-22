Тарпищев: российских юниоров могут не допустить к участию в Уимблдоне

По его словам, условием допуска теннисистов из России и Белоруссии на Уимблдон является отсутствие государственной поддержки или спонсорства со стороны госкомпаний, а у родителей юных спортсменов зачастую нет таких денег, чтобы отправить детей на турнир в Великобританию за свой счет.

«Мы написали в международные организации, ATP, WTA, чтобы они помогли, но пока ничего», — рассказал Тарпищев.

Ранее Шамиль Тарпищев оценил сообщения об отстранении россиян от Уимблдона-2023, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



