Тарпищев: российских юниоров могут не допустить к участию в Уимблдоне

У российских юниоров возникли проблемы с получением британских виз для участия в Уимблдоне. Об этом сообщил президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, передает ТАСС.

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По его словам, условием допуска теннисистов из России и Белоруссии на Уимблдон является отсутствие государственной поддержки или спонсорства со стороны госкомпаний, а у родителей юных спортсменов зачастую нет таких денег, чтобы отправить детей на турнир в Великобританию за свой счет.

«Мы написали в международные организации, ATP, WTA, чтобы они помогли, но пока ничего», — рассказал Тарпищев.

Ранее Шамиль Тарпищев оценил сообщения об отстранении россиян от Уимблдона-2023, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
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