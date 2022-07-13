Тарпищев оценил сообщения об отстранении россиян от Уимблдона-2023

О том, что российские и белорусские теннисисты будут отстранены от Уимблдонского турнира в 2023 году, сообщило британское издание Daily Mail. По его данным, окончательное решение по участию россиян и белорусов в турнире не будет принято до марта 2023 года, и будет во многом зависеть от рекомендации кабинета министров Великобритании.

Ранее теннисистов из России официально отстранили от участия в Уимблдоне-2022.



