Тарпищев оценил сообщения об отстранении россиян от Уимблдона-2023
Руководитель федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал преждевременными сообщения о возможном отстранении российских теннисистов от участия в Уимблдоне в 2023 году, сообщает РБК Спорт.
По словам Тарпищева, сейчас говорить об этом просто смешно, так как никто не знает, что будет через два месяца.
«Это просто какая-то попытка возбудить острый вопрос и бульварную хронику», — подчеркнул глава федерации тенниса РФ.
О том, что российские и белорусские теннисисты будут отстранены от Уимблдонского турнира в 2023 году, сообщило британское издание Daily Mail. По его данным, окончательное решение по участию россиян и белорусов в турнире не будет принято до марта 2023 года, и будет во многом зависеть от рекомендации кабинета министров Великобритании.
Ранее теннисистов из России официально отстранили от участия в Уимблдоне-2022.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 929 / сут.
Умерли
382 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 363 / сут.
- Технику из России отправили на восстановление Новой Каховки
- ЦБ: Число выявленных финансовых пирамид в 2022 году выросло в 6,5 раза
- Тарпищев оценил сообщения об отстранении россиян от Уимблдона-2023
- В Минпромторге считают, что белая офисная бумага вредила здоровью
- Кубань может лишиться урожая из-за нашествия саранчи
- Венгрия отказалась поддержать новые санкции против России
- В Кремле выразили надежду, что Саудовская Аравия не будет действовать против России
- «От Анны до кальмара»: В США объявлены номинанты на премию «Эмми»
- В Совете Федерации призвали Украину не смешить мир признанием суверенитета Ичкерии*
- Адвокат: Яшину официально предъявили обвинение в дискредитации ВС РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru