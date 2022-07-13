Тарпищев оценил сообщения об отстранении россиян от Уимблдона-2023

Руководитель федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал преждевременными сообщения о возможном отстранении российских теннисистов от участия в Уимблдоне в 2023 году, сообщает РБК Спорт.

По словам Тарпищева, сейчас говорить об этом просто смешно, так как никто не знает, что будет через два месяца.

«Это просто какая-то попытка возбудить острый вопрос и бульварную хронику», — подчеркнул глава федерации тенниса РФ.

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О том, что российские и белорусские теннисисты будут отстранены от Уимблдонского турнира в 2023 году, сообщило британское издание Daily Mail. По его данным, окончательное решение по участию россиян и белорусов в турнире не будет принято до марта 2023 года, и будет во многом зависеть от рекомендации кабинета министров Великобритании.

Ранее теннисистов из России официально отстранили от участия в Уимблдоне-2022.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
ТЕГИ:РоссиянеТеннисБольшой ТеннисУимблдон
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